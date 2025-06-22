Türkiye genelinde binlerce aday, 2025-YKS’nin 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) için ter dökecek.ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci günü de Türkiye genelinde yoğun katılımla gerçekleşecek.

2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10:15’te başlayarak 180 dakika sürecek. 1 milyon 721 bin 60 adayın katıldığı sınav, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek. AYT’de adaylar, sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında yetkinliklerini ölçen sorularla karşılaşacak.

Günün ikinci sınavı olan 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15:45’te başlayarak 120 dakika sürecek. Yabancı dil alanında üniversite eğitimi almak isteyen adaylar, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinden sorulara yanıt verecek.

Sınav merkezlerinde sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşanırken, adaylar sınav giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin ardından salonlara alınmaya başlandı.

ÖSYM’nin duyurusuna göre, AYT için saat 10:00’dan, YDT için ise saat 15:30’dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyecek.

Sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yurt genelinde polis ve sağlık ekipleri hazır bulunurken, sınav sürecinin sorunsuz tamamlanması sonrasında sonuçların ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden duyurulacağını belirtildi.