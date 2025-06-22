İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21-22 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Kurumları Sınavı’nın (YKS) sorunsuz tamamlandığını duyurdu. Sınavda 2 milyon 560 bin 640 öğrenci için 51 bin 15 polis ve 4 bin 560 jandarma personeli görev yaptı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM Başkanlığı tarafından organize edilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınav sürecinin huzur ve güven içinde geçtiğini belirterek, görev yapan güvenlik personeline teşekkür etti.

YKS kapsamında, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT), 81 il ve Lefkoşa’daki 250 sınav merkezinde düzenlendi. Sınavlara 2 milyon 560 bin 640 öğrenci katıldı. Sınav güvenliğini sağlamak için 51 bin 15 polis ve 4 bin 560 jandarma personeli görev aldı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, “Görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle tamamlayan polis ve jandarma personelimize teşekkür ediyorum. YKS’nin kıymetli öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1936808624342384641