TOFAŞ Genç Takımı’nın da yer alacağı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 2024-2025 sezonu turnuvası 22-27 Nisan tarihleri arasında Manisa’nın gerçekleştirilecek.MANİSA (İGFA) - Avrupa’nın önemli kulüplerinin 18 yaş altı takımlarının sahne aldığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (Youth Basketball Champions League) 2024-2025 sezonu organizasyonu 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye’de, Manisa’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. İlki 2023 yılında TOFAŞ Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirilen Youth BCL’in üçüncü sezon turnuvası için geri sayım başladı. Toplamda 8 farklı ülkeden 12 takımın katılacağı organizasyonda Türkiye’den TOFAŞ, Aliağa Petkimspor, Galatasaray ve Manisa Basket; Bosna Hersek’ten Igokea m:tel; Litvanya’dan Rytas Vilnius; Çekya’dan ERA Nymburk; Belçika’dan Filou Oostende; Sırbistan’dan Spartak Office Shoes, Almanya’dan Porsche BBA Ludwigsburg ve Telekom Baskets Bonn ile İtalya’dan Pallacanestro Reggiana takımları yer alacak.

2025 YOUTH BCL FİNAL MAÇI 27 NİSAN’DA

Turnuvanın yenilenen statüsüne göre 12 takım, her biri üçer takımdan oluşan dört gruba ayrılacak. Grup aşamasının ardından grup liderleri yarı finalde eşleşecek ve galip gelen iki takım finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar 5-8; üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise genel klasmanda 9-12 için mücadele edecek. 2025 Youth BCL’de şampiyon 27 Nisan 2025 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde tüm maçlar, BCL YouTube kanalı üzerinden yapılacak canlı yayınlarla dünya çapında izlenebilecek.