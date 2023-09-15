İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 140 milyon liralık yatırımla Foça’da yüz elli bin kişiye içme suyu sağlayacak Musabey İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni hizmete aldı. Yaklaşık 100 kilometreyi bulan imalat çalışmaları sayesinde Foça’da 2050 yılına kadar içme suyu sorunu yaşanmayacağı öngörülüyor. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Nisan ayında “Cumhuriyetimizin 100. Yılında İZSU’dan 100 Proje” başlığıyla duyurduğu yatırımlardan biri daha tamamlandı. Foça’da 140 milyon liralık yatırımla tamamlanan Musabey İçme Suyu Arıtma Tesisi törenle hizmete alındı. 150 bin kişiye içme suyu sağlayacak, yıllık 11 milyon metreküp arıtma kapasitesine sahip tesisin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı İbrahim Dereli, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. 51 bin metrekare alana sahip tesiste ayrıca 4 daireden oluşan bir lojman da görev yapacak personelin hizmetine sunuldu.

“Yurttaşlarımızın talepleri kılavuzumuz oldu” Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girileceğini, Cumhuriyete layık olmak için farklı alanlarda çok önemli adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyledi. Yurttaşların sağlıklı içme suyu ihtiyacını uzun yıllar için güvence altına aldıklarını ve bu tesisin İzmir’e miras kalacağını dile getiren Başkan Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dört yıldır görevimin başındayım. Bu süreçte vatandaşların taleplerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Gelen talepleri her zaman kılavuz edindik” dedi.

“Belediyecilik vitrin projelerle halkın gözünü boyamakla olmaz” Göreve geldiğinde yurttaşlardan altyapı sorunlarının çözülmesine yönelik ciddi talepler olduğunu açıklayan Başkan Tunç Soyer, “Biz bu sorunları ayrıntılı bir şekilde mercek altına aldık ve tüm eksiklikleri gidermek için altyapı yatırımlarımıza birinci önceliği verdik. Bu kararlılıkla tüm İzmirlilerin güvenli yaşam hakkı için son dört yılda İzmir’in gelmiş geçmiş en büyük altyapı seferberliğini başlattık. Çünkü bizim için belediyecilik vitrin projeleriyle halkımızın gözünü boyamak olamaz. Şayet şehrimizin önceliği, kaynaklarımızın toprağın altına gömülmesi gerektiği anlamına geliyorsa bunu gözümüzü kırpmadan yaparız. İzmir’in günümüze kadar bekletilmiş tüm altyapı sorunlarını teker teker çözeceğiz” diye konuştu.

“Yerin altında nesiller boyu hizmet verecek yaşam destek sistemi kuruyoruz” Altyapı seferberliği kapsamında sadece İZSU’nun yaptığı altyapı yatırımlarının bedelinin 16 milyar liraya ulaştığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her biri kritik öneme sahip altyapı projelerimizle İzmirliler için yerin altında nesiller boyu hizmet verecek bir yaşam destek sistemi kuruyoruz. Son dört yılda Körfez’e açılan 260 kilometrelik yağmur suyu hattını tamamladık. 2023’te ise yaklaşık 7 milyar liralık dev bir yatırımla 230 kilometre yağmur suyu hattı daha yapıyoruz. Tüm bu çalışmaları, körfezimiz dışarıdan seyredilen bir manzaradan ibaret olmasın, yeniden yüzülebilen bir yaşam kaynağı olsun diye yapıyoruz. Şiddetli yağışlarda taşkın olayları yaşanmasın, vatandaşlarımızın can güvenliği korunsun diye yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İZSU’nun yatırımlarını anlattı İzmir’in eşsiz doğasını korumak için kentin dört bir yanında son teknolojiyle donatılmış atık su arıtma tesisleri inşa ettiklerine dikkat çeken Soyer, şunları söyledi:

“2019 yılından bu yana 3 atık su ve 4 paket atık su arıtma tesisini hizmete aldık. Şu anda faaliyette olan 2 büyük arıtma tesisimizin de kapasitesini artırıyoruz. Bu hizmetlerimizin toplam yatırım tutarı 460 milyon lira. 4 milyar 900 milyon lira harcayarak kentimizin altyapı ağına bin 200 kilometrelik kanalizasyon şebekesi daha kazandırdık. İzmir’in her bir noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlama hedefimiz doğrultusunda, son dört yılda 4 milyar liralık yatırımla 2 bin 500 kilometre içme suyu şebekesi inşa ettik.”

“Tüm İzmirlilere güvenli şehir sözümüz var” Toprağın altına ördükleri kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin İzmir’den Ankara’ya üç kere gidip gelecek kadar uzun bir ağ olduğuna dikkat çeken Soyer, “Biliyorum ki ‘Dört yıl geçti, gözle görülür bir hizmet yok’ diyenlere tüm bunları anlatmak çok zor. Fakat biz bu yoldan dönecek değiliz. Kaynaklarımızı İzmir’in gerçek ihtiyaçlarına, yani altyapı hizmetlerine harcadık ve harcamaya devam edeceğiz. Çünkü bizim tüm İzmirlilere güvenli şehir sözümüz var” diye konuştu.

Başkan Soyer'e teşekkür Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise alt ve üst yapı ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden büyük destek aldıklarını ifade ederek, “ Bir şeyler yapılırken çok zor şartlar altında yapılıyor. Bugün artan maliyetlerle birlikte Foça'ya yapılan yatırım 605 milyon lira. Foça'nın evlerine su yüzde 60 kayıpla geliyordu. 35 yıllık borularla geliyordu. Sular kesiliyordu. Yazın artan nüfusla birlikte insanlar duş almakta zorlanıyordu. Başkanımız Tunç Soyer'e gittik, durumu anlattık. Hemen ilgilendi. Şimdi ilçede su sorunu yok. 47 kilometrelik bir hat çekildi. 17 kilometresi elle kazıldı. İnanılmaz bir emek verildi. Üzerine pırıl pırıl yollar döşendi. Foça'da yaşayan vatandaşlar olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Ayaklarına taş değmesin” dedi.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı İbrahim Dereli çalışmalarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, “Alt yapı çalışmalarından ve yatırımlardan dolayı hepimizin hayatı kolaylaştı” dedi.

Törenin ardından Başkan Soyer, “İzmir'in suyu musluktan içilir” sloganıyla musluktan su içti, ardından tesisi inceledi.

İlçede yapılan ve devam eden çalışmalar 2019 yılından bu yana İZSU Genel Müdürlüğü Foça’ya 240 milyon liralık yatırım yaptı. Gerenköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete alındı. Günde 2 bin 600 metreküp evsel atık suyu arıtan tesis, bölgedeki 16 bin kişiye hizmet veriyor. Foça’da eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ile su şebekeleri yenilenerek arızaların ve su kayıp kaçaklarının önüne geçildi. Yaklaşık 100 kilometreyi bulan imalat çalışmaları sayesinde Foça’da 2050 yılına kadar içme suyu sorunu yaşanmayacağı öngörülüyor.

12 kilometrelik yeni içme suyu hattı inşa ediliyor İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Bağarası’nın uzun yıllar devam eden kanalizasyon problemini 170 milyon liralık yatırımla çözüme kavuşturdu. Büyükşehir, bölgeye hizmet verecek 30 kilometrelik atık su ve 5 kilometrelik yağmursuyu hattı projesi ile tüm evsel atık sularını Gerenköy Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletmeyi hedefliyor. Yine Foça’nın Mustafa Kemal Atatürk Mahallesinde de 25 milyon lira yatırım bedeliyle 7,5 kilometrelik yeni atık su hattı imal edilecek. Musabey İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden Yenifoça mahallesine sağlıklı su ulaştırabilmek için 12 kilometrelik yeni içme suyu hattı, 53 milyon liralık yatırımla inşa ediliyor.