Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettiklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermediklerini vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarını korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Su yatırımlarına ilişkin bir infografik de paylaşan Erdoğan, "Medeniyetimizin hayat kaynağı olduğunun bilinciyle suyu verimli kullanan, doğru yöneten ve su gibi aziz milletimizle en iyi şekilde buluşturan projelerimize kesintisiz şekilde devam edeceğiz" dedi.

İnfografiğe göre, 21 yılda 479 milyar liralık su yatırımı yapıldı.

716 baraj, 615 HES, 1633 sulama tesisi, 481 gölet ve bent, 302 içme suyu tesisi, 24 atık su tesisi, 5 bin 395 taşkın kontrol tesisi ile 101 yer altı depolaması ve suni besleme yatırımı gerçekleştirildi.