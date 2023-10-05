Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 22 hedefi daha imha ederken, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatların yoğunlaştırıldığını kaydeden Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine bugün yapılan harekatı "devam" notuyla duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine bugün de hava harekatı gerçekleştirildiği duyurdu.

Hava harekatında Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedefin imha edildiği kaydedildi. Bakanlık, TSK'nın geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edileceğini vurguladı.

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