İçişleri Bakanlığı, 42 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-37' operasyonlarında 227 zehir taciri ve sokak satıcısını yakaladı.ANKARA (İGFA) - Uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik operasyonlarını düzenleyen İçişleri Bakanı, 37'inci operasyonu 42 ilde düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde gerçekleştirilen operasyonların 567 ekip, bin 418 personel, 12 hava aracı ve 37 dedektör köpek ile yapıldığını kaydederek, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 479 kilogram uyuşturucu madde ile 160 bin 967 adet uyuşturucu hap ele geçirdiğini belirtti.

Operasyonlarda 227 zehir taciri gözaltına alındı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1831191925581352996