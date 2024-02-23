İçişleri Bakanlığı, 23 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-8” Operasyonlarında 61 şüpheliyi yakaladı.ANKARA (İGFA) -  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu FETÖ'ye yönelik "Kıskaç 8" operasyonu kapsamında  İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Erzurum, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Sakarya ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-8” Operasyonlarında FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan toplam 61 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf