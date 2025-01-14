FETÖ'ye yönelik İçişleri Bakanlığı'nca uzun bir süredir devam eden 'Kıskaç' operasyonlarının 34'üncüsü bu kez 23 ilde gerçekleştirildi. Son 1 haftalık operasyonalrda 110 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde son bir haftadır gerçekleştirilen Kıskaç-34 operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; örgütün "Akademisyen Yapılanması, Askeri Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, 'Gaybubet Evi” olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve Örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından arandığına dikkati çekerek, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1879112467084870036

Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyale el konulduğu duyuruldu.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" mesajını verdi.