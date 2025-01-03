Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin 743 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda, üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı; destekleme ödemeleri kapsamında Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 TL, Hububat Desteği için 892 milyon 416 bin 153 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği için de 45 milyon 137 bin 275 TL ödeneceğini duyurdu.