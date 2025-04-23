23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Büyükşehir Zabıta ekipleri farkındalık oluşturan bir uygulamaya imza attı. Zabıta üniforması giyen minik öğrenciler çevre kirliliği ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte minik zabıtalar “Bu Şehir Hepimizin” diyerek ihlal edenleri uyardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde neşeli bir etkinliğe imza attı.

Çocuk Bayramı sebebiyle gerçekleştirilen etkinlikte Büyükşehir zabıtaları denetime ortaokul öğrencileriyle birlikte çıktı. Zabıta üniformalarını sırtına geçiren minik öğrenciler çevre kirliliği ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetime çıktılar

Aziz Duran Parkı çevresindeki oyun parklarını denetleyen minik zabıtalar, tespit ettikleri eksiklikleri tutanak altına aldılar. Çevre kirliliği denetimi de gerçekleştiren minik zabıtalar, “Bu Şehir Hepimizin” diyerek çevreyi kirletenleri nazikçe uyardılar.

Sürücüleri uyardılar

Minik zabıtalar trafik denetimi de gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimine katılan minik zabıtalar, sürücülere yolcu ve şoför sağlığı için güvenli sürüş çağrısında bulundular. Ayrıca minik zabıtalar yaya yolları ve duraklarda işgale sebep olan, hatalı parklanma yapan araçları uyardılar.