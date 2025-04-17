Kocaeli İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kent genelinde düzenleyeceği spor, sanat ve eğlence dolu etkinliklerle coşku içinde kutlamaya hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmit’te yine büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanacak. İzmit Belediyesi, bu özel günün anlamına yakışır bir programla çocuklarımızın neşesine neşe katacak. Tüm kenti saracak bayram havası, birbirinden renkli etkinliklerle dolu dolu bir şölene dönüşecek.

KUTLAMALAR 20 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Kutlamalar, 20 Nisan Pazar günü saat 09.30’da Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nde gerçekleşecek “23 Nisan Ulusal Egemenlik Bisiklet Turu” ile başlayacak. Aynı gün 14.00-16.00 saatleri arasında Tepeköy Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek Minikler Yüzme Yarışları’nda çocuklar kıyasıya mücadele edecek.

ÇINAR ÇOCUK EVLERİNİN MİNİKLERİ SAHNEYE ÇIKIYOR

22 Nisan Salı günü, İzmit Belediyesinin gözbebeği Çınar Çocuk Evleri’nde hazırlanan özel gösterilerde minikler sahneye çıkacak. 15.00-16.30 arasında Tüysüzler ve Yeşilova Çınar Çocuk Evleri’nde, 16.00-16.40 arasında ise Erenler İsmail Hakkı Toker ve Şirintepe Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evleri’nde sergilenecek gösteriler, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

SANAT, SPOR VE EĞLENCE DOLU BİR 23 NİSAN!

İzmit’te 23 Nisan Çarşamba sabahı, tüm şehri çocukların neşesi saracak. 09.00’dan itibaren İzmit Oyuncak Müzesi’nde yüz boyama, el sanatları atölyeleri, bayrak kolajı ve kutu oyunlarıyla minikler yaratıcılıklarını konuşturacak. Aynı saatlerde Marmara Park Spor Tesisleri’nde düzenlenecek “Minikler Futbol Turnuvası” ile sahada da bayram heyecanı yaşanacak.

COŞKU DALGA DALGA YAYILACAK

11.30’da İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşecek Çocuk Meclisi Özel Oturumu, minik temsilcilerimizin sesini duyuracağı anlamlı bir buluşma olacak. Ardından 12.00’de kent merkezinden başlayacak “Ulusal Egemenlik Şehir Turu”, İzmit sokaklarında milli bayram coşkusunu dalga dalga yayacak.

KORTEJ VE MEYDAN ŞENLİĞİYLE ZİRVEYE TAŞIYORUZ!

Saat 13.30’da Kültür Tepesi’nden başlayıp Belediye Meydanı’nda son bulacak “23 Nisan Korteji”, bayramın coşkusunu zirveye taşıyacak. 14.00’ten itibaren Belediye Meydanı’nda ise birbiri ardına sahne alacak etkinlikler çocukları ve aileleri büyüleyecek. Etkinlikler kapsamında Modern Bale Gösterisi, Çınar Çocuk Evleri Gösterisi, Street Jazz Dans Gösterisi, Kukla Tiyatrosu, Resim ve Afiş Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

TÜM ÇOCUKLAR VE AİLELERİ DAVETLİ

Günün finali ise Sanat Akademisi’nin Çok Sesli Çocuk Korosu ve Gençlik Orkestrası ile adeta bir müzik şölenine dönüşecek. Gün boyunca çocuklar için pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları devam edecek. İzmit Belediyesi, tüm çocukları ve ailelerini bu büyük coşkuya ortak olmaya bekliyor.

