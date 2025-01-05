Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarının bir yılda 230 milyon 224 bin 611 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Taşınan yük ve kargo miktarı ise geçen yıla göre yüzde 11,1 artarak 4 milyon 941 bin 729 ton olarak gerçekleşti.” dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, aralık ayında iç hatlarda 66 bin 642, dış hatlarda 57 bin 738 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 169 bin 473 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. Uraloğlu, “Uçak trafiği 2023 yılının aralık ayı ile kıyaslandığında, iç hatlarda yüzde 3,7; dış hatlarda ise yüzde 7,3 artış meydana geldi” açıklamasında bulundu.

Söz konusu aydaki yolcu verilerini de değerlendiren Uraloğlu, “Yolcu sayısı iç hatlarda 7 milyon 84 bin 852, dış hatlarda ise 8 milyon 470 bin 630 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 562 bin 646 kişiye hizmet verildi. Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,2 artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise aralıkta iç hatlarda 65 bin 111 ton, dış hatlarda 315 bin 802 ton olmak üzere 380 bin 912 tona ulaştı.” diye konuştu.

BİR YILDA 230 MİLYON 224 BİN 611 YOLCU

2024 yılı verilerini de açıklayan Bakan Uraloğlu, iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 902 bin 78, dış hatlarda ise 866 bin 779 olduğunu belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 290 bin 581 uçak trafiğine ulaştık. Hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılına göre yüzde 5,5 artış gösterdi. Bir yılda iç hatlarda 95 milyon 293 bin 38, dış hatlarda ise 134 milyon 694 bin 726 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcular ile birlikte toplam 230 milyon 224 bin 611 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Geçen yıla göre toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 7,5 artış oldu.”

Uraloğlu, bu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 917 bin 816 ton, dış hatlarda ise 4 milyon 23 bin 913 ton olmak üzere, 2023 yılına göre yüzde 11,1 artışla 4 milyon 941 bin 729 tona ulaştığını bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI 79 MİLYON 988 BİN 272 YOLCU TAŞIDI

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise aralık ayında iç hat uçak trafiğinin 8 bin 650, dış hat trafiğinin ise 33 bin 920 olmak üzere toplamda 42 bin 570’e ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 1 milyon 134 bin 400, dış hatlarda 5 milyon 84 bin 37 olmak üzere toplamda 6 milyon 218 bin 437 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 6 artış gösterdi.” dedi.

İstanbul Havalimanı’nda bir yıllık süreçte; iç hatlarda 117 bin 764, dış hatlarda 399 bin 521 olmak üzere toplamda 517 bin 285 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “İç hatlarda 17 milyon 89 bin 191, dış hatlarda 62 milyon 899 bin 81 olmak üzere toplamda 79 milyon 988 bin 272 yolcuya hizmet verildi. 2023 ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti.” diye konuştu.

SABİHA GÖKÇEN’DE 242 BİN 345 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “İç hatlarda 9 bin 219, dış hatlarda 12 bin 248 olmak üzere toplamda 21 bin 467 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 573 bin 258, dış hatlarda 2 milyon 2 bin 567 olmak üzere toplamda 3 milyon 575 bin 825 oldu. 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 15 artış gösterdi.” diye konuştu.

Uraloğlu, bir yıllık sürede ise iç hatlarda 110 bin 677, dış hatlarda 131 bin 668 olmak üzere toplamda 242 bin 345 uçak trafiğine hizmet verildiğini kaydetti. İç hatlarda 19 milyon 509 bin 605, dış hatlarda 21 milyon 973 bin 296 olmak üzere toplamda 41 milyon 482 bin 901 yolcu trafiğine hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, 2024 yılında hizmet verilen yolcu trafiğinin yüzde 13 arttığını bildirdi.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise aralık ayında 2 bin 387, bir yıllık süreçte ise 28 bin 230 uçak trafiğinin gerçekleştiğini kaydetti.