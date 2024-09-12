Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde 19-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında düzenleyeceği 24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası için geri sayım başladı. Yenilenen kadrosuyla yeni sezon öncesi ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ev sahipliğinde 19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya bu yıl TOFAŞ’ın yanı Bursaspor, Darüşşafaka Lassa ve Mersin Spor Kulübü takımları katılacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 24.’ü gerçekleştirilecek bu önemli organizasyonun biletleri Biletix.com’dan online olarak satışa sunulurken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi turnuva boyunca saat 11.00’den itibaren açık olacak. İl Güvenlik Kurulu kararı gereği turnuvadaki tüm karşılaşmalar için ayrı ayrı, maçlık bilet satışı yapılacak.

Ayrıca 19-20-21 Eylül tarihlerinde (11.00-20.00 saatleri arasında) Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden 2024-2025 sezonu kombine satışları da gerçekleştirilecek olup, yeni sezon kombineleri turnuvadaki tüm maçlarda geçerli olacak