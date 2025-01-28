Son bir haftadır 24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyet ve Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-41" ve “GÜRZ-42” operasyonlarında 100 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz' operasyonlarının 41 ve 42'ncisi bu kez 24 ilde gerçekleştirildi.

Emniyet ve Jandarma tarafından son bir haftadır devam eden “GÜRZ-41" ve “GÜRZ-42” operasyonlarında 100 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm terör odaklarına karşı “terörü kaynağında yok etme” stratejisi ile emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerimizle mücadelelerine kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1884104055515144478

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, Terör örgütüne finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, örgütsel doküman ve dijital materyallerin de ele geçirildiği operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Kahraman Polisler ile Kahraman Jandarmayı tebrik etti.