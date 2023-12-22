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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 18-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 24.Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde Atlas 1948 Sineması’nda ödül töreni gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Sanata Katkı Ödülü, Sinemaya Katkı Ödülü ve Uluslararası Randevu Ödülleri olmak üzere üç kategoriye ayrılan ödüller sahiplerine takdim edildi. Ödül töreninin sunuculuğunu ise oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat yaptı.

‘BU YILIN ODAK NOKTASI ‘İSPANYA’

Törenin açılış konuşmasını yapan festival direktörü ve TÜRSAK vakfı başkan yardımcısı Burhan Gün; “Randevu İstanbul bizim için özel bir konsept. İlk vakfa geldiğimde çok ilginç bulmuştum. Yıllar içerisinde festivali daha iyi hale getirmek için çok fazla kafa yorduk. Özellikle İspanya ile kültürel yakınlaşma, birçok kapıyı da aralama fırsatı sundu. Festivalde bu yıl İspanya’yı odak noktası olarak almak istedik. Ve ortaya çok kıymetli bir iş çıkarttık. Herkese emeklerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” sözlerine yer verdi.



Festival kapsamında “Türkiye ve İspanya: Ortak Yapım İmkanları” konulu panelde konuşmacı olarak yer alan Yönetmen Pablo Maqueda: “Festivale ve bizi buraya davet ettikleri için festival ekibine çok teşekkür ederim. Dün gerçekleştirdiğimiz panel sinemaseverler için çok yararlıydı. Türkiye ve İspanya arasında ortak yapımlar için neler yapabileceğimiz hakkında konuştuk. Bugün burada filmimizin gösterimi yapıldı ve seyircinin gösterdiği ilgi bizi mutlu etti.” şeklinde konuştu.



Yapımcı ve Yazar Haizea Viana: “Festivale olan ilgiden ötürü çok mutluyuz. Bugün filmimizin gösterimi gerçekleşti. Farklı ülkelerdeki seyircilerin tepkilerini görmek ve yorumlarını dinlemek benim için çok önemli. Bu bizim buraya son gelişimiz olmayacak.” diyerek ortak yapımlarının devam edeceğinin altını çizdi.

‘FARKLI KÜLTÜRLER ÇOK KIYMETLİ KAPILAR ARALIYOR’

Festival kapsamında yönetmenlik atölyesi veren Samantha Lopez: “Bu kültürü tanımak bizim için çok önemliydi. Türkiye, İspanya ve Latin Amerika arasında güçlü yapımlar ortaya koyabiliriz. Bunun için araştırmalar yapacağız. Ayrıca bugün “Yönetmenlik Atölyesi” workshop verme şansım oldu. Film yapım süreci ile ilgili önemli noktalara değindik. Türkiye’de sinema açısından çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Yeni nesilin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Son olarak İstanbul’da kalbimi bırakacağım, yeri benim için hep özel kalacak.” ifadelerini kullandı.



Sözü alan İspanyol yapımcı Amparo Miralles: “İstanbul’da daha önce bir film çektik. Buradaki lokal ekipten çok memnunduk. Süreç çok güzel ve keyifli geçmişti. Biz Türkiye’ye çekim için gelen ilk İspanyol ekiptik ve sanırım bu alanda bir kapı olacağız bundan sonra çok daha fazla film ortaya koyacağız.” açıklamasında bulundu.



Kültür ve Sanata Katkı Ödülü’nü Ferhat Aslan ve Selma Semiz, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal’a takdim etti. Levent Uysal adına ödülü alan Burcu Kurtiş; “Başkanımız adına teşekkür ediyorum. Festivalimiz çok değerli, birlikte daha geniş kitlelerde ve yeni ülkelerde sizlerle birlikte olacağız.” şeklinde konuştu.



Uluslararası Randevu Ödülü’nü Cansel Elçin, Egeda başkanı Enrique Cerezo’ya takdim etti. Enrique Cerezo adına ödülü alan Burhan Gün; “Egeda bugün buraya ekip olarak gelecekti. Fakat festivalin zamanlaması ve Egeda’nın zamanlaması uymadı. İspanya’ya gittiğimde Enrique Cerezo’ya ödülünü kendim takdim edeceğim. Yapımcıların yurt dışındaki telifleri Egeda ve Tesiyap destekleriyle toplanıyor. O nedenle sizlerin huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.



Sinemaya Katkı Ödülü’nü Nurcan Kuzucan ve Fehmi Yaşar, yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz’a takdim etti. Ödülünü alan Muzaffer Hiçdurmaz; “Bebekliğim sinemayla başladı. Lütfi Ömer Akat hocam ile tanıştıktan sonra kitaplarla tanıştım ve senaryolar yazmaya başladım. 31 yıl sinema ve senaryo yazım dersi verdim. Yaşlılık denilen şey kapımı çaldı ve emekli olmak zorunda kaldım. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi. Ödül töreninin ardından “Dali’yi Beklerken” filminin gala gösterimi sinemaseverler ile buluştu.