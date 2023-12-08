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İçişleri Bakanlığı'nca yurt genelinde eş zamanlı düzenlenen 'ÇENGEL-4' operasyonunda 25 bin 603 litre sahte alkole el konulurken, 189 şahsa adli işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - Kaçak ve sahte alkol ticaretine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-4" operasyonlarında yaklaşık 23 tona tekabül eden 25 bin 603 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesi yönelik 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-4" Operasyonlarında 1️⃣8️⃣9️⃣ şahsa adli işlem yapıldı❗️2️⃣5️⃣ Bin 6️⃣0️⃣3️⃣ Litre (Yaklaşık 23 Ton) Kaçak/Sahte Alkol ile Etil Alkole el kondu❗️2️⃣5️⃣ Milyon TL’lik Vergi Kaybı… pic.twitter.com/d8OSNwMgii— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 8, 2023

Bakan Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 189 şahsa adli işlem yapıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, 25 milyon TL’lik vergi kaybının engellendiği olayla ilgili "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için ülkemizin dört bir yanındaki alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" paylaşımında bulundu.