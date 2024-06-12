Merakla beklenen "Portakal Ağaçları" romanı ile okuyucularını büyülü, duygusal ve derinlikli bir yolculuğa davet eden Yazar Barış Karaoğlan, yaşamın beklenmedik dönemeçlerinde umudu yeniden keşfetmenin ve aşkın iyileştirici gücünün hikâyesini anlattı.İSTANBUL (İGFA) - İletişimci Yazar Barış Karaoğlan, raflarda yerini alan romanı için öğretmenlere ve ilk defa roman okuyacaklara çağrı yaptı; yeni nesil gençlerimiz, ellerindeki telefondan sadece 2,5 saat vazgeçerek, bir kitap okumanın zevki ve büyüsünü keşfettiklerinde, ekranların sunduğu geçici anları geride bırakıp, zihinlerini ve ruhlarını derinlemesine besleyen bir dünyaya adım atmanın keşfini de yaşamış olacaklar.

"Portakal Ağaçları", yalnızca deneyimli okuyucular için değil, aynı zamanda hayatlarında ilk defa kitap alacaklar için de kaleme alındı. Barış Karaoğlan, "Genel kanı, insanların romanlara başlayıp bitiremediği yönünde. Ancak 'Portakal Ağaçları' böyle bir kitap değil. Okuyucular bu kitaba başladıklarında bitirmek zorunda kalacaklar, çünkü dili, akış şekli ve hikâyenin örgüsü, adeta “bir sinema filmi izliyormuşsunuz gibi” bir hava yaratıyor. Başladığınız filmi bitirmek ister gibi bu romanı da bitirmek isteyeceksiniz" dedi.

Bu bağlamda, Yazar Barış Karaoğlan, ilk defa roman okuyacak kitleye ve bu kitleye roman okuma sevgisini aşılamak isteyen ortaokul ve lise öğretmenlerine "Portakal Ağaçları"nı öğrencilerinize önerin. Bu roman, öğrencilerinizin hayatlarında ilk defa bir romana başlayıp bitirmelerini sağlayarak önemli bir adım atmalarına vesile olabilir." çağrısında bulundu.