Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 25 ilden 13'sinde il genelindeki tüm okullar eğitime zorunlu ara verirken, etkilenen diğer illerde de bazı ilçe ve mahallelerindeki eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. İşte eğitime ara verilen iller ve etkilenen ilçeler...ANKARA (İGFA) - Hafta sonundan bu yana seyreden ve hemen hemen ülke genelini etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava dolayısıyla bazı illerde eğitim öğretime bugün de bir gün ara verildi.

Valiliklerden alınan bilgiye göre okulların tamamına 1 günlük ara verilen 13 il; Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sinop, Tokat, Yozgat oldu.

Bu arada 12 ayrı ilde de yağışların etkilendiği ilçe ve mahallelerde eğitime 1 günlük ara verildi.

İşte o iller ve olumsuz havadan etkilenen ilçe ve mahalleleri...

Ordu'da; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullard

Gümüşhane'de; Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu'da; Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçelerinde 26 Kasım Salı günü okullar tatil edildi.

Artvin'de; Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya'da; Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Giresun'da; Giresun merkez ile Espiye, Görele, Dereli ve Doğankent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Erzurum'da; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş'ta; Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçeleri

Samsun'da; Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum`da ikişer okul, Canik`te 10 okul, Çarşamba ile Kavak`ta dörder okul, Salıpazarı`nda 3 okul, Terme`de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi, bu ilçelerde ve Bafra`da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrenciler ise 1 gün izinli sayılacak.

Trabzon'da Maçka ilçesinde de Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahalleleri ile Araklı ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu, Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl'de tedbir amaçlı Yedisu ilçesinde tüm okullar ile Adaklı ilçesinde taşımalı eğitim bugün tatil edildi.

Konya'da Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Derbent ve Taşkent ilçelerindeki tüm okullar; Karatay`daki Hayıroğlu, Yağlıbayat, Kızören ve Ağsaklı mahallelerinde; Meram`daki İnlice, Hasanşeyh, Erenkaya, Yatağan, Sefaköy, Kızılören ve Sağlık mahallelerinde okullar ve Sarayönü`nde Dağdere, Meydan, Kınık, Biçer, Konar, Akdoğan mahalleleri ile Çiftliği bölgesinde; Selçuklu`daki Tepekent, Başarakavak, Aşağıpınarbaşı ve Yukarıpınarbaşı mahallelerinde bugün eğitime bir gün ara verildi.