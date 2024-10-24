Resim sanatçısı Aliye Öz'ün 1999 yılından bu yana yaptığı çalışmalar Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi'nde sergilendi. Yoğun katılımın olduğu serginin açılışına BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır ile sanatseverlerin yanı sıra Bursa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar da katıldı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa anlamlı bir resim sergisine ev sahipliği yaptı. 25 yıldır İstanbul Basın Müzesi'nde ünlü Azeri Ressam Ebülfez Ferecoğlu ile birlikte çalışmalarını sürdüren Aliye Öz'ün emekleri Bursa’da görücüye çıktı.

SERGİNİN GELİRİ HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLANACAK

80 yaşındaki Sanatçı Aliye Öz açılıştaki konuşmasında, uzun yıllar İstanbul'da yaşamış olsa da, çalışmalarını Bursa'da sergilemekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Merhum eşi Avukat Cengiz Öz’ün anısına gerçekleştirilen sergiyi Cumhuriyet'imizin 101. yılına ithaf ettiğini vurgulayan Öz, elde edilecek gelirin de bir hayır kurumuna bağışlanacağını dile getirdi.