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AK Parti aralarında İstanbul ve Bursa'nın da olduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda duyurdu. "Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız kararlıyız" sloganıyla "Yeniden İstanbul Yeniden Ak Parti" mottosuyla adayları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak" diyerek İstanbul Milletvekili Murat Kurum'u açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda duyuruldu.

"Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız kararlıyız" sloganıyla "Yeniden İstanbul Yeniden Ak Parti" mottosuyla adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

"1994 RUHU İLE BELEDİYECİLİKTE YEPYENİ ÇIĞIR AÇTIK"

"AK Parti ülkemizdeki istişare kültürünün en geniş ve en kapsamlı uygulandığı bir teşekküldür" diyen Erdoğan, 1994 yılından itibaren Türkiye'de yeni bir belediyecilik uygulamasını hayata geçirmiş bir kadro olduklarını belirterek, tüm zorluklara rağmen belediyecilikte adete destan yazdıklarını, 1994 ruhu denilen belediyecilik anlayışıyla yepyeni bir çığır açtıklarını söyledi.

"PAROLA: YENİDEN İSTANBUL"

El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapacak çok işimiz var. Yarım zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstabul ihmal edilmemesi gereken bir şehirdir. İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden çıkartacağız. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz. İstanbul muradına kavuşacak" dedi.

SEÇİM BEYANNAMESİ 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

15 Ocak'ta diğer adayların da tanıtılmasıyla seçim beyannamesini de açıklayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçim zaferlerine en büyük halkayı ilave edeceklerine inancının tam olduğnunu söyledi. Muhalefin ideolojik dayatmaları ve korku siyaseti yüzünden hak etmedikleri hizmete maruz kalan vatandaşlarımıza mecbur değilsin diyoruz" diyen Erdoğan, "Mecbur değilsin, şehir seninle değişsin. 31 Mart'ta gerçek belediyecilik anlayışıyla halkın huzurundayız" diye konuştu.

Adayları açıklanan iller şöyle:

ARTVİN: Mehmet KOCATEPE AYDIN: Mustafa SAVAŞ BALIKESİR: Yücel YILMAZ BİNGÖL: Erdal ARIKAN BİTLİS: Nesrullah TANGLAY

BURSA: Alinur AKTAŞ ÇANAKKALE: Jülide İSKENDEROĞLU ÇANKIRI: Hüseyin FİLİZ DENİZLİ: Osman ZOLAN DÜZCE: Faruk ÖZLÜ EDİRNE: Belgin İBA ELAZIĞ: Şahin ŞERİFOĞULLARI ERZURUM: Mehmet SEKMEN ESKİŞEHİR: Nebi HATİPOĞLU GİRESUN: Aytekin ŞENLİKOĞLU ISPARTA: Şükrü DEĞİRMEN KASTAMONU: Tahsin BABAŞ KOCAELİ: Tahir BÜYÜKAKIN MUĞLA: Aydın AYAYDIN ORDU: Mehmet Hilmi GÜLER RİZE: Rahmi METİN SAMSUN: Halit DOĞAN SİNOP: Yakup ÜÇÜNCÜOĞLU TOKAT: Eyüp EROĞLU YALOVA: Mustafa TUTUK

İSTANBUL: Murat KURUM

MURAT KURUM KİMDİR?

7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Murat Kurum, memur bir ailenin oğludur. Annesi Kızılcahamamlı ev hanımı Satı Kurum, babası Konyalı memur Mehmet Kurum'dur. Murat Kurum'un Dilek isminde ablası, Didem isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Şengül Hanım ile evli olan Kurum'un 3 çocuğu var.

İlkokul birinci sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı.

Murat Kurum, 1999 yılında, Türkiye'nin Marmara Depremi'yle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı. Alanında kendini geliştirmek için sürekli çalışan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.

Murat Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

5 İLDE MHP ADAYI DESTEKLENECEK

Öte yandan AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. MHP ile görüşmeler tamam. AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek.

24 ilde MHP aday çıkartmayacak, AK Parti adayını destekleyecek. 22 ilde ise her iki parti de aday çıkartacak.