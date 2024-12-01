Türk opera sanatının genç yeteneklerine kapılarını açan Siemens Türkiye Opera Yarışması sonuçlandı. Bu yıl 26’ncısı düzenlenen ve yetenekli genç sanatçıların kariyer basamaklarında önemli bir fırsat sunan yarışmada birinci Güneş Uluçay, ikinciliği Berke Tükenmez ve Nazlıcan Karakaş paylaşırken üçüncü ise Emre Parlar oldu.İSTANBUL (İGFA) - Siemens Türkiye Opera Yarışması’nda dereceye giren gençler, dünyanın en önemli sahnelerinde Türkiye’yi temsil edecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmada ilk üçe giren genç opera sanatçıları için dünyanın önemli müzik okullarında, kariyerlerinde önemli bir imkânlar sunulacak. Yarışmanın birincisi Güneş Uluçay, Komische Oper Berlin'de odisyon ve Dutch National Opera'da odisyon davetinin yanı sıra 3000 Euro para ödülünün, ikincilerden Berke Tükenmez İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonunda bir rol ve 1000 Euro para ödülünün, yine ikinci olan Nazlıcan Karakaş, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonunda bir rol, Komische Oper Berlin'de bir rol ve 1000 Euro para ödülünün, üçüncüsü Emre Parlar ise 1000 Euro para ödülünün sahibi oldu.

Kazananlar ayrıca Andante Klasik Müzik Dergisi’nde kapak konusu olarak yer alacak. Son olarak İlkim Derin Akdeniz, Jüri Özel Ödülü Dutch National Opera odisyon daveti ödülünün sahibi oldu.

YARIŞMAYI ÖNEMLİ İSİMLER OYLADI

Dijitalizasyon ve teknolojiyi sanata da entegre ederek bu yıl yine hibrit olarak düzenlenen yarışmada zorlu değerlendirme uluslararası jüri tarafından gerçekleştirildi. Puanlamalar Siemens Arts Program Sanat Direktörü ve Jüri Başkanı Stephan Frucht, 1998 Siemens Türkiye Opera Yarışması birincisi, Opera Sanatçısı Burak Bilgili, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Opera Sanatçısı ve 2007 Siemens Türkiye Opera Yarışması üçüncüsü Caner Akgün, Komische Opera Berlin’den Eva Pons, Dutch National Opera Studio Sanat Direktörü Rosemary Joshua ve Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Klasik Müzik Araştırmacısı ve Bariton Ses Sanatçısı Serhan Bali tarafından yapıldı.

SIEMENS TÜRKİYE SANATA DESTEĞİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEK

Sadece teknoloji ve inovasyon alanında değil, aynı zamanda sanat ve kültür alanında da önemli projelere imza atarak topluma katkıda bulunan Siemens Türkiye’nin 26 yıldır düzenlediği Siemens Türkiye Opera Yarışması, Türkiye'nin genç yeteneklerine ışık tutarak, opera sanatının ülkemizde gelişimine büyük katkı sağlıyor. Yarışma, Siemens’in kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, kültürel ve sanatsal gelişimi destekleme misyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor.

Siemens Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya: “Lider bir teknoloji şirketi olarak, yeteneklerin ve yaratıcılığın her alanda desteklenmesi gerektiğine inanıyor, bu anlayışla sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Tam 26 yıldır düzenlediğimiz bu değerli yarışmayla, ülkemizin kültür ve sanat alanındaki gelişimine katkı sunarken, genç sanatçı adaylarımızın kariyerleri için çok önemli fırsatlar sunuyoruz. Siemens Türkiye olarak sanata desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.