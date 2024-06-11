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En büyük şantiye Adıyaman İndere'de... 16 bin 433 konut yapımı sürüyor

11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle açıklandı.

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