Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasaklandı.ANKARA (İGFA) - Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasağı hakkında açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.
11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle açıklandı.
MARMARA BÖLGESİ
- İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
- Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
EGE BÖLGESİ
- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
- Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
- İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
- Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
- Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül
AKDENİZ BÖLGESİ
- Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım
- Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim
- Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim
- Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim
- Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
- Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim
- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim
Kaynak: igf