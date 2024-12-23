Ankara Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Keloğlan ve Dr. Sihirbaz oyunuyla final yaptı. Çocuklara yönelik sahnelenen oyun, minik sanatseverlere eğlenceli anlar yaşattı. Çocuklarıyla birlikte tiyatro festivalinin keyfini çıkaran aileler sanatla dolu bir ay yaşadı.ANKARA (İGFA) - 24 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında sanatseverleri birbirinden keyifli tiyatro oyunlarıyla buluşturan 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde 6 farklı oyun sahnelendi. Birbirinden değerli sanatçı ve yönetmenler bir ay süren festivalde “O Kız Buraya Gelecek, Ortadaki Oyun, Kuvayi Milliye Kadınları, Hacivat Karagöz, Kalbimdeki Pervane, Keloğlan ve Dr. Sihirbaz” oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturdu.

SANAT RÜZGÂRI ESTİ

Keçiören’de bir ay boyunca sanat rüzgârı estiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Keçiören’i kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi haline getirdik. Festivalimiz, tüm yaş gruplarına hitap eden oyunlarla sanatseverlerimize unutulmaz anlar yaşattı. Festivalimizde görev alan sanatçı, yönetmen, oyunculara ve aynı zamanda sanatı hayatının bir parçası haline getiren, tiyatro oyunlarımızı heyecanla takip eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.