İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , İstanbul'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'ÇENGEL-8' operasyonlarında28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildiğini, sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandığını bildirdi.AANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda bir deponun sahte - kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya ayrıca paylaşımında "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1864895467005370379