İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , İstanbul'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'ÇENGEL-8' operasyonlarında28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildiğini, sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandığını bildirdi.AANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda bir deponun sahte - kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya ayrıca paylaşımında "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Kocaeli TEKNOFEST 2024’te büyük başarı! Kocaeli TEKNOFEST 2024’te büyük başarı!

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1864895467005370379

Kaynak: igf