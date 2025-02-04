İçişleri Bakanlığı, son 1 haftadır 29 ilde devam eden FETÖ'ye yönelik “KISKAÇ-37” operasyonlarında; 93 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın uzun bir süredir FETÖ'ye yönelik sürdürdüğü 'Kıskaç' operasyonlarının 37'ncisi bu kez son bir haftada 29 ilde gerçekleştirldi.

Büyük operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütünün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Öğrenci Yapılanması” içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından arandığına dikkati çekilerek, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandığı duyuruldu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1886693710122877055

Bakan Yerlikaya, FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer olmadığının altını çizerken, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.