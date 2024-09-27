Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 888 milyon 41 bin 394 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; 2 milyar 888 milyon 41 bin 394 TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracaklarını belirterek, destekleme ödemesi ilişkin detayları paylaştı. 

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1 milyar 206 milyon 326 bin 188 TL buzağı desteği T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar için 27 Eylül 2024 (bugün) saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar için 04 Ekim 2024 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacağı bildirildi.

Bakanlığın açıkladığı diğer desteklerin ise tek parça olarak bugün (27 Eylül Cuma) çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

Kaynak: igf