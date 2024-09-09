Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Keşan Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 3. Açık Su Yüzme Şampiyonası, Erikli Sahili’nde büyük bir katılımla tamamlandı.EDİRNE (İGFA) - 8 farklı kategoride düzenlenen yarışlara Türkiye’nin dört bir yanından 202 sporcu katıldı ve kıyasıya bir mücadele sergilendi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan şampiyonada, sporcular zorlu parkurlarda performanslarını sergilerken, seyirciler de bu heyecan dolu anları yakından izledi. Su sporlarına uygun doğal yapısı ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken Erikli, bu şampiyona ile su sporları dünyasında bir kez daha adından söz ettirdi.

DERECEYE GİREN YÜZÜCÜLERE MADALYALARI VERİLDİ

Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılan sporcular, performanslarıyla izleyicilere keyifli ve rekabet dolu anlar yaşattı. Yarışlar sonrası düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren yüzücüler madalyalarıyla onurlandırılırken, katılımcıların tümü organizasyondan memnun kaldıklarını dile getirdi. Erikli Sahili’nde gerçekleştirilen bu önemli spor etkinliği, aynı zamanda bölgenin turizmine de katkıda bulunarak Erikli’yi açık su yüzme yarışlarının merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım oldu.