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Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından Ankara’da “3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi ( III. DefenceLogisticsSupportSummit) fuarı gerçekleşti. Fuarda, Kocaeli ve Türkiye’yi temsilen tek yerli firma olarak Ergünler Lojistik yer aldı.kKOCAELİ (İGFA) - Roketsan, Havelsan, Tai, Aselsan ve Ergünler Lojistik gibi firmaların katıldığı fuarda savunma sanayiinde askeri lojistiğin" önemi üzerine duruldu.

Katılımcı sektörler arasında; Kara araçları ve alt sistemleri, Ordu havacılık ve hava taşımacılığı, silah sistemleri, alt sistemleri ve mühimmatları, roket ve füze sistemleri, elektro-optik ve elektronik sistemler, lazer ve yönlendirme sistemleri, elektronik harp sistemleri, keşif, gözetleme ve sınır güvenliği, iletişim, bilgi ve yazılım sistemleri, lojistik, bakım, onarım ve mühendislik hizmetleri, askeri kıyafetler, botlar ve kamuflaj, savaş hizmeti desteği, balistik çözümler, malzemeler, hammaddeler, yarı mamuller, KBRN sistemleri ve Ar-Ge çalışmaları yer aldı.

YERLİ VE MİLLİ KONULARA ÖNEM VERİYORUZ

Fuara katılım sağlayan tek yerli lojistik firması olan Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün, firma olarak her zaman yerli ve milli konulara önem veriyoruz. ”dedi.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."sözlerini hatırlatan Faysal Ergün, "Ülkemiz için yerli ve milli değerlere verdiğimiz önem, Ergünler Lojistik olarak iş yapma prensiplerimizin temelinde yer almaktadır. Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında büyük bir öneme sahiptir. Biz de bu doğrultuda hareket ediyoruz. Yerli ve milli değerlere verdiğimiz bu önem, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de kendini göstermektedir. Ergünler Lojistik olarak, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak ve ülkemizin yerli ve milli değerlerini yüceltmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli olmanın gerekliliğine inanıyor ve bu doğrultuda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.