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Yakalanan şahıslardan 3 bin 200'ünün 5 yıldır, 26'sının 5-10 yıldır, 11'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı bilgisini paylaşan Ali Yerlikaya, bunlar içerisinde hırsızlıktan 577, dolandırıcılıktan 292, yağmadan 108, adam öldürmeden 47, cinsel suçlardan 66, narkotik suçlarından 558, terörden 33, kaçakçılık-organize suçlardan 307 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "81 ilde son 4 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember-12' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandı" sözlerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür düzenlenen Çember-12 operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firarinin yakalandığını açıkladı. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-12 operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

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