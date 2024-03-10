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Koru, forumun verimli bir şekilde geçtiğini belirterek “Üyelerimize işbirlikleri konusunda olumlu görüşmeler gerçekleştirdik.” dedi.

Görüşmede Keşan-Burgaz arasında yapılacak işbirlikleri, ticari yatırımlar ve proje çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve işbirlikleri konusunda gerekli adımların atılması konusunda görüş birliğine varıldı.

İş Formu kapsamında; T.C. Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, T.C. Burgaz Ticaret Ataşesi Ali Arda Alıcı, T.C. Filibe Ticaret Ataşesi Armağan Al ve Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnce ile görüşmelere bulunuldu.

Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde III. Bulgar-Türk İş Forumu gerçekleştirildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Foruma Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Kadın Girişimciler de katıldı.

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