İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-13' operasyonunda elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı iki ayrı organize suç örgütü çökertildi!ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği Mahzen Operasyonlarının 13'üncüsü İzmir merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İserim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. İzmir Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle" ifadelerini kullandı.