Adıyaman'da eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren zanlı öldüren şahıs sağlık kontrolünden geçirildi.Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA) - Adıyaman’ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren zanlı, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu neticesinde mağarada ele geçirilmişti. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan cinayet zanlısı Kasım Avcı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adıyaman eğitim ve araştırma hastanesine getirildi. Bacanağı Abidin Avcı, bacanağının oğlu 9 yaşlarındaki Mustafa Avcı ve eşi Tuğba Avcı’yı öldürmekten yargılanacak olan Kasım Avcı’ya yardım ve yataklık yapan 7 kişide gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Jandarma komutanlığına getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.