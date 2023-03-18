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Turnuvada tarih yazan ÇEK 3 Mart Ortaokulu’nun üç takımı da Amerika finallerine (Global Finals,Kansas City) gitmeye hak kazandı.

Fine Arts (Güzel Sanatlar) kategorisinde 7 kız öğrenciden “Ursa Major” adlı takım da “Rönesans” özel ödülünü kazandı.

3 Mart Ortaokulu 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinden oluşan DI Kulübü’nün yer aldığı turnuvaya, yurt dışından Polonya, Ekvador, yurt içinden de 206 okul takımı bin 337 öğrenci katıldı. Azerbaycan da turnuvada gözlemci olarak bulundu.

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