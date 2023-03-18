3 Mart Ortaokulu Destination Imagination 2023 Turnuvası’ndan 3 ödülle döndüBURSA (İGFA) - ÇEK 3 Mart Ortaokulu Destination – Imagination Kulübü, 9 – 12 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “DAT’23 Destination – Imagination Türkiye Turnuvası”nda büyük başarıya imza attı.
3 Mart Ortaokulu 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinden oluşan DI Kulübü’nün yer aldığı turnuvaya, yurt dışından Polonya, Ekvador, yurt içinden de 206 okul takımı bin 337 öğrenci katıldı. Azerbaycan da turnuvada gözlemci olarak bulundu.
Turnuvada, middle level (ortaokul) seviyesinde Technical (Teknik) kategorisinde 6 kız, 1 erkek öğrenciden oluşan “Lupical” adl takım, ikinci, Scientific (Bilimsel) kategoride 6 kız, 1 erkek öğrenciden “Ketchup with My Noodles” takımı üçüncü,
Fine Arts (Güzel Sanatlar) kategorisinde 7 kız öğrenciden “Ursa Major” adlı takım da “Rönesans” özel ödülünü kazandı.
Turnuvada tarih yazan ÇEK 3 Mart Ortaokulu’nun üç takımı da Amerika finallerine (Global Finals,Kansas City) gitmeye hak kazandı.