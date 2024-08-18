İstanbul Bakırköy'de düzenlenen ‘Deprem Güvenli Kent: Bakırköy’ panelinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan 849 bin binadan 91 bininin riskli olduğunu belirterek, “3 milyon nüfus 100 bin riskli binada oturuyor. Ne merkezi yönetim ne yerel yönetim ne de vatandaş altından kalkamaz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi tarafından olası İstanbul depreminde ilçedeki risklerin azaltılması için önlemlerin konuşulduğu "Deprem Güvenli Kent: Bakırköy" paneli düzenlendi.

Bakırköy Belediyesi konferans salonunda düzenlenen panele Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özer, jeofizik mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İBB Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Kemal Duran, Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Alper Ünlü, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sinem Kolgu ile Elif Ersoy, Şehir Plancısı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Mimarlar Odası’ndan Ayça Yazıcı, İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr. Eşref Yalçınkaya, İstinye Üniversitesi’nden Prof.Dr. Oya Yazıcı Çapkın ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

‘BAKIRKÖY'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ HIZ KAZANACAK’

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu.Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenlerini anarak söze başladı.

17 Ağustos’un bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Başkan Ovalıoğlu,“17 Ağustos, binalarımızın 'güvenilmez' olduğunu ve afetlere karşı hazırlıksız olduğumuzu bize çok acı bir şekilde gösterdi.17 Ağustos depreminde Bakırköy’de binalarımızdaki fiziki hasarla depremi atlatabildik ama bugün başka bir evredeyiz. Bilim insanları, İstanbul’un merkezde olacağı bir depremi bekliyor. Bildiğiniz gibi ilçemiz, olası İstanbul depreminde en ağır hasarı alabilecek yerleşimlerin başında geliyor.Dolayısıyla aynı acıları yaşamamak için, kangren haline gelmiş kentsel dönüşüm sorununu göreve geldiğimizde ilk gündem maddesi olarak ele aldık.Ekip arkadaşlarımla çok çalıştık, büyük gayret gösterdik ve ne mutlu ki, parsel bazlı dönüşüm planımız İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar, ilçemizi depreme karşı dayanıklı hale getirecek ve değer katacak çok önemli bir adımdır.Binalarımızı yenileme zorunluluğunu, hayatımızın ilk gündemi olarak kabul etmeliyiz. Nasıl kazanacağımızı değil, neyi kaybedebileceğimizi düşünmeliyiz; çünkü maalesef bu kayıp, canlarımız olabilir. Tüm Bakırköylülerin sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması için üzerimize düşen sorumluluğu özveriyle yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz. Artık Bakırköy'de kentsel dönüşüm süreci hız kazanacak.Geçmişin acılarını unutmadan, ama geleceğe umutla bakarak, daha güvenli bir Bakırköy, daha yaşanabilir bir İstanbul ve daha güzel bir gelecek inşa edeceğiz” diye konuştu.

‘3 MİLYON NÜFUSUN NEREDE BARINMASINA İLİŞKİN BİR CEVAP VERMEMİZ LAZIM’

İBB Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün ise, İstanbul’da 2000 öncesi yapılan binalara dikkat çekti.‘İstanbul'da toplamda 1 milyon 390 bin binamız var’ diyen Yün, “Bunların 849 bin 953’ü 2000 yılı öncesi yapıldı. Bunların da 91 bin 646’sı riskli bina kategorisinde yer alıyor. 67 riskli alanımız mevcutken 179 adet de rezerv alanımız var. Yani 800 bin civarının 2000 yılı öncesi yapı olduğunu düşünürseniz yaklaşık yüzde 11’lik kısmı riskli. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda aslında çok da depreme hazırlandık diyemiyoruz. Çünkü hala deprem gerçeği önümüzde duruyor. Bir yaklaşım değişikliğine ihtiyacımız var. Yani hem bu yapıyla hem de bu nüfusla işimiz zor. Riskli olduğu için bina tahliyesine başladım diyelim. 3 milyon nüfusun nerede barınmasına ilişkin bir cevap vermemiz lazım. Bu 3 milyon nüfus 100 bin riskli binada oturuyor.Ne merkezi yönetim ne yerel yönetim ne de vatandaş altından kalkamaz. Dolayısıyla burada bir iş birliği lazım” şeklinde konuştu. Panel yapılan konuşmaların ardından vatandaşların katılımıyla interaktif şekilde devam etti. Bakırköylüler deprem ve kentsel dönüşüm hakkında merak ettiği soruları sorarak cevap aldı.