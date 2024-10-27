İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince, 17-24 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlenirken, 520 bini aşkın araç/sürücüye işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17-24 Ekim tarihleri arasında yapılan trafik ve çakar denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiği duyuruldu.

Bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 olmak üzere toplam 522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1850423986242367512

Öte yandan 1 Ocak -15 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik de toplamda 227 bin 24 denetim gerçekleştirildiği, 10 bin 22 adet sürücüye işlem yapıldığı bildirildi.