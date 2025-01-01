“35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması”nın son başvuru tarihi gelen talepler doğrultusunda 12 Ocak 2025 tarihine uzatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan, genç şefleri gıda atıklarını azaltma ve sürdürülebilir mutfak tekniklerini benimseme konusunda teşvik etmek amacı taşıyan “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması” 12 Ocak 2025’e kadar başvuruları kabul etmeye devam edecek.

“Gıdanın Geleceği için Yerel ve Atıksız Mutfak” teması çerçevesindeki reçetelerin yarışacağı yarışma, Metro Türkiye’nin sürdürülebilirlik elçileri olarak mutfağımızı geleceğe taşıyacak 35 yaş altı tüm genç şeflerin başvurularını bekliyor.

Portekiz’de yer alan Metro gastronomi platformunda eğitim hakkı ödüllü yarışmada, genç şeflerin sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde yerli ve coğrafi işaret tescilli ürünleri kullanarak yaratıcı ve ilham veren reçeteler oluşturmaları bekleniyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 12 OCAK!

Son başvuru tarihinin 6 Ocak’tan 12 Ocak’a uzatıldığı yarışmada adaylar, atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde hazırladıkları reçetelerini www.35yasalti3sef.com adresinden başvuru yapıp, ücretsiz olarak iletebilecekler.

Başvurular, gastronomi eğitimi, mutfak deneyimi, yaratıcılık, teknik bilgi ve Türk mutfağı ile olan ilişkisi gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

Başvurular arasından seçilecek 10 şef, 24 Ocak 2025’te web sitesinde ve sosyal medyada açıklanacak.

İlk 10’a kalan adaylar; başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemeği, 11 Şubat’ta Gastronometro’da jürinin tadımına sunacak.

29 Ocak 2025’te ise ilk 10’a kalan adaylar için geçmiş yılların yarışmayı kazanan şefleri ve Gastronometro şeflerinin katılımı ile bir mentorluk seansı düzenlenecek.