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3 talihli Antalya Manavgat’tan, İstanbul Başakşehir ve Sarıyer’den oynayarak 5 bilerek kişi başı 2 milyon 65 bin 286 TL ikramiyenin sahibi oldu.

‘Milyonerler Festivali’nin 31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 3 talihli toplam ekstra 5 milyon TL sahibi oldu.

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 3 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı! İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da 3 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı.

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