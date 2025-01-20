Geçen hafta 2025 yılının Yol, Pist ve Dağ Bisikleti takvimini açıklayan Türkiye Bisiklet Federasyonu, uluslararası yol bisikleti yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek UCI kıta takımları ve sporcu listelerini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Yol bisikletinde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Türkiye (İBB), Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB), Spor Toto Cycling Team (STC) erkekler kategorisinde 2025 yılında UCI takımı olarak tescil edildi.
UCI Kıta Takımları Tescil Kılavuzuna uygun olarak Türkiye adına tescil işlemleri tamamlanan erkekler kategorisinde 3 UCI Kıta Takımımız, 2025 Uluslararası UCI Takımlar listesinde yerini aldı.
ProSeries yarışlara katılmak için UCI AntiDoping sistemine de dahil olan takımlarımız 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve Pro Series kategorisinde uluslararası önemli müsabakalarda yarışabilecek.
2025 yılında UCI yol bisikleti takımlarımız bünyesinde erkekler kategorisinde 27 sporcumuz hem Takımları hem de Türkiye için puan mücadelesi verecek. İlk sınavlarını haftasonu düzenlenen sezon açılış yarışında Antalya’da veren sporcularımız, 2025 sezonunda pelotonda yeni formalarıyla yer alacak.
Türkiye adına tescil edilen UCI Kıta Takımlarımız ve 2025 Yılı Sporcu Kadroları şöyle:
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR TÜRKİYE (İBB) :
- Natnael BERHANE ERI
- Baki Eren DOGAN TUR
- Veysel Karani KAYA TUR
- Zeki KAYGISIZ TUR
- Petros MENGS ERI
- Eduardo PEREZ-L.GONZALEZ ESP
- Arda TEKIRDAG TUR
- Sefa Suleyman TEMEL TUR
- Emir UZUN TUR
- Even YEMANE ERI
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR (KBB)
- Burak ABAY TUR
- Can Ahmet AKPINAR TUR
- Samet BULUT TUR
- Emin Mehmet CICEK TUR
- Ihsan Ali EGIN TUR
- Muhammed ERKAN TUR
- Batuhan OZGUR TUR
- Mustafa TARAKCI TUR
- Emre Yunus YILMAZ TUR
- Ramazan YILMAZ TUR
SPOR TOTO CYCLING TEAM (STC)
- Dogukan ARIKAN TUR
- Mustafa AYYORKUN TUR
- Serdar Anil DEPE TUR
- Ferhat EMISCI TUR
- Mustafa Said ERDEMLI TUR
- Ahmet ORKEN TUR
- Soylu Kaan OZKALBIM TUR
- Feritcan SAMLI TUR
- Hamdi Ibrahim SEKERCİ TUR
- Mustafa TEKIN TUR
- Bugra Tahir YIGIT TUR