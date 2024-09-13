Kocaeli Doğa Turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali kapsamında 350 bisikletçi Kandıra’da buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajları ile tanınan gözde ilçesi Kandıra, bu yıl 4.’sü düzenlenen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivaline ev sahipliği yapıyor. Kocaeli’nin sahip olduğu doğal zenginliklerini ve doğa turizmi rotalarını tanıtmayı amaçlayan festival, Kocaeli Büyükşehir’in ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında 12-15 Eylül tarihleri arasında Kandıra'da gerçekleşiyor.

4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’nin başlangıcında düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen katıldı. Festivale katılan bisikletçiler Kerpe Ömerağzı kamp alanındaki çadır ve karavanlarda konaklıyor. Festivalin ilk gününde 3 ülke ve 25 farklı şehirden toplamda 350 bisikletçinin rotası Kerpe Kartalkayalar oldu. Gün batımı sürüşüne katılan bisikletliler Kerpe halkının ve tatilcilerin yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde keyifli bir sürüş gerçekleştirdi.

2. GÜN PEDALLAR FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN

Kerpe’den startı verilen ve 4 gün sürecek festival kapsamında bisikletliler, etkinliğin ilk gününde Kerpe’den Kartal Kayalıklara akşam sürüşü gerçekleştirdi. Festivalin 2. günü ise yönünü Cebeci-Babalı rotasına çeviren bisikletliler Filistinli çocuklar için pedal çevirdi. Filistin’de yaşanan zulme karşı tek ses olan bisikletliler, Filistinli çocukları temsilen bisiklet gidonlarına rüzgâr gülü taktı.

Türkiye’nin en uzun doğa turizm parkurlarına sahip Kocaeli’nin, 2500+ km. yürüyüş ve bisiklet parkurlarının tanıtılması ve turizmin dört mevsime yayılmasını amaçlayan festival dört gün sürecek. Bisiklet turizminin Kocaeli’de gelişmesi ve Eurovelo bisiklet ağlarına Kocaeli’ndeki rotaların bağlanması için gündem oluşturulması amaçlanıyor. Festivalde Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekânları ve Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları kapsamında hazırlanan 90 kilometre uzunluğundaki Kandıra Sahil Bisiklet rotaları tanıtılıyor. Uluslararası bir etkinlik haline gelen festivale; Almanya, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan bisiklet tutkunları katılım sağlıyor.

Festivalin ikinci gününde Cebeci-Babalı sürüşü, Cebeci-Pembe Kayalar sürüşü üçüncü gününde ise Kerpe-Sarısu-Kandıra Merkez, Akçakoca Anıt Mezarı sürüşü gerçekleştirilecek. Festivalin son gününde ise kapanış töreniyle 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali sona erecek.