Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı fakülte ve yüksekokullar kapatılırken yenileri kuruldu. Uşak Üniversitesi'ndeki bir fakültenin adı değiştirildi.ANKARA (İGFA) - Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılırken, Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı da "İlahiyat Fakültesi" olarak değiştirildi.