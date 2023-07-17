Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3. Yelken Trofesi yarışlarında dereceye giren yelkencilere madalyaları verildiKOCAELİ (İGFA) - Uluslararası, ulusal ve yerel spor etkinliklerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sporun başkenti Kocaeli’de önemli bir etkinliğe daha imza attı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile 14-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde KBB 3.Yelken Trofesi Yarışması düzenledi. Cuma günü başlayan Yelken Trofesi hafta sonu yarışlarla devam etti. Pazar günü ise yelkende final heyecanı yaşandı.

YELKENCİLERE MADALYALARI VERİLDİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Yelken Trofesi yarışları 2 sınıf 7 kategoride düzenlendi. Yarışlara farklı illerden 52 teknede 52 sporcu katıldı. Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde üç gün süren yarışlarının ardından ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren 29 sporcuya madalyaları verildi. Ödül törenine Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Türkiye Yelken Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Tahir Tarım, sporcular ve aileler katıldı.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda Optimist Kupasında Marmara Yelken Kulübü ekipleri birincilik, İznik Belediyespor Kulübü ekipleri ikincilik, Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü ekipleri de üçüncülük elde ederken ILCA 4 Kupasında ise İzmit Yelken Kulübü ekipleri birincilik, Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü ekipleri ikincilik ve Şişecam Spor Kulübü ekipleri de üçüncülük elde etti.

ANI PLAKETİ TAKDİM ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyona katkılan Karamürsel Yelken Kulübü, Şişecam Spor Kulübü, İzmit Yelken Kulübü, Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü, Derince Yelken Kulübü, İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü, İznik Belediyespor Kulübü, Marmara Yelken Kulübü, Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü, Bayramoğlu Yelken ve Su Sporlar Kulübü temsilcilerine ve Türkiye Yelken Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Tahir Tarım’a anı plaketi takdim etti. Ayrıca optimist en küçük kız sporcusu ferdi yarışan Lina Yorulmaz ve optimist en küçük erkek sporcusu İzmit Yelken Kulübü’nden Metehan Poyraz’a da ödülleri verildi.