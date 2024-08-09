CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, 2021'den bu yana ilk kez uçuş yapılan Cengiz Topel Havalimanını ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, 2021 yılından beri ilk kez uçuş yapılan Cengiz Topel Havalimanında Kocaeli Trabzon uçuşu için havalimanını ziyaret etti.. Çiler “Bugün Cengiz Topel Havalimanındayız. Bugün aynı zamanda Cengiz Topel’in şehit oluşunun 60. Yıl dönümü, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kocaeli sanayinin başkenti, kişi başına milli gelirde Türkiye’de birinciyiz. Kentin gelişiminin sağlanması için limanlarımızın, havalimanlarının çalışması önemli. Maalesef 2021 yılında Cengiz Topel Havalimanından uçuşlara ara verilmişti. Bugün 3 yılında ardından Trabzon’a ilk uçuşu yapıyoruz fakat bu uçuşlar haftada 1 gün Cuma günleri yapılıyor” dedi. Haftada 1 sefer yapılan uçuşların sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Çiler, “Cuma günleri Trabzon’a uçmayan kalmasın diyoruz. Bu çok yanlış bir şey çünkü 20 gün sonra uçuşlar yeniden kaldırılacak. Uçuşların sürdürülebilir olması için haftada 3 gün farklı şehirlere uçuşlar yapılması gerekiyor” dedi.

Havalimanında bilet ile ilgili işlem yapılamadığını vurgulayan Çiler, “havalimanında uçuş için bilet almak mümkün değil internetten bilet almak zorundasınız” dedi. Geçtiğimiz aylarda Cengiz Topel Havalimanının atıl durumda olmasına ilişkin soru önergesi verdiğini vurgulayan Çiler, seferlerin artarak devam etmesi gerektiğini belirtti. Çiler açıklamasında, “Seferlerin artması ve havalimanında yaşanan eksikliklerin giderilmesi için kent dinamikleri bir an önce hareket etmesi lazım. Kamu yöneticilerinin, siyasetçilerin, yerel yöneticilerin bir arada hareket edip buna çözüm bulması lazım. Bununla ilgili daha önce soru önergesi vermiştik, tekrar bu eksiklikler ile ilgili soru önergesi vereceğiz. Herkese iyi uçuşlar diliyorum” dedi.

Havalimanında vatandaşlarımızla da konuşan Çiler’e vatandaşlar taleplerini iletti. Uçuşların farklı şehirlere gidiş dönüş olacak şekilde düzenlenmesini talep eden vatandaşlar, haftada 1 gün tek şehre uçuşun yetersiz olduğunu belirtti. Sakarya, Düzce, Yalova, Bursa gibi çevre şehirlerden de talep olduğunu vurgulayan vatandaşlar, taleplerinin karşılık bulmasını beklediklerini iletti. Çiler’e seferlerin artması gerektiğini belirten vatandaş, “ Burası bir velinimettir ama haftada 1 sefer olmaz. Kocaeli’ye sahip çıkılmıyor, bütün milletvekilleri ile sahip çıkalım. Sabiha Gökçen’e gitmek zorunda kalıyoruz, burası şehre 10 dk neden bu havalimanından uçmayalım? Sanayinin merkezi olan bir şehir burası” dedi. Yalova’dan gelen bir vatandaş ise “Yalova’dan Sabiha Gökçen’e gitmek daha masraflı. Hem uzak hem köprü masrafları. Burada trafik de olmadan geliyoruz” dedi.