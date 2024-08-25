Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümüne özel futbol ve basketbol turnuvası düzenleyecek. Yüzlerce sporcunun katılacağı iki ayrı turnuvaya toplam 24 takım katılacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel iki ayrı turnuva düzenliyor. Zafer Bayramı’nın 102. yılında yüzlerce sporcunun mücadele edeceği basketbol branşında 30 Ağustos Zafer Bayramı Dostluk Kupası ile futbolda 30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer Kupası turnuvalarına 24 takımın yanı sıra yüzlerce sporcu katılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı Dostluk Kupası Turnuvası, 24-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. Turnuvaya değişik yaş gruplarından 4 takım ve 160 sporcu katılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer Kupası turnuvası ise, 26-29 Ağustos tarihleri arasında Doğan Seyfi Atlı Futbol Sahası’nda yapılacak. Bu özel turnuvaya da 20 takım ve 260 sporcu katılacak.

“Büyük Zafer’in coşku ve sevincini hep birlikte yaşayalım”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında birçok organizasyona imza atacak Denizli Büyükşehir Belediyesinin, şehirde başka bir bayram coşkusu yaşaması adına hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Bu özel bayramımızı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Tüm halkımızı bayram sevinci ve coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum.” dedi.