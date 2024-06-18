Haziran ayına 30 dereceyi aşan sıcaklıklarla hızlı bir giriş yapıldı. Uzmanlar, yaşanan bu ani artış karşısında çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere herkesin çok dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi.İSTANBUL (İGFA) - Hava sıcaklıklarında yaşanan ani artış karşısında çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere herkesin çok dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, “Sıcak hava sebebiyle kişilerde yeni hastalıklar oluşabilir ya da halihazırda var olan hastalıklar şiddetlenebilir. Tehlikeli sıcaklar ciddiye alınmazsa baş dönmesi, bitkinlik, yorgunluk gibi geçici belirtilerin yanında beyin ve diğer hayati organlar zarar görebilir” uyarısında bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, yaz aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı basit ama etkili 8 tavsiyede bulundu:

Dışarı çıkarken açık renkli, hava geçirgenliği olan, pamuklu ve ter emici kıyafetler tercih edilmeli. Şapka ve güneş gözlüğü olmadan evden adım atılmamalı. Aşırı terlemenin önüne geçebilmek için sımsıkı kapalı ayakkabılar yerine hava alabilen ayakkabılar tercih edilmeli ve pamuklu çorap kullanılmalı. Gölge veya klimalı ortamlar tercih edilmeli, güneşin altında ağır fiziksel aktivitelerden uzak durulmalı ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli. Dışarısı eve göre daha sıcaksa, perdeleri kapatarak evde kalmak daha iyi bir seçenektir. Evde oturmaktan bunalanlar esintili bir parkta, gölge altında olmak şartıyla zaman geçirebilir. Vücut, aşırı sıcaklardan kendini korumak için terler. Bu nedenle günde en az 2,5-3 litre su içilmeli. Ancak kalp yetersizliği olan hastalarda sıvı kısıtlaması bulunduğundan bu kişiler mutlaka bir uzman hekime danışarak hareket etmeli. Hekiminizin bilgisi olmadan düzenli alınan ilaçlar kesilmemeli ya da dozları ile oynanmamalı. Tansiyon ilaçlarının bir kısmında idrar sökücü maddeler bulunur. Aşırı sıvı kaybı sonucunda da tansiyon düşüklüğüne bağlı bayılmalar gerçekleşebilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda zaman geçirilmemeli. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ve 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca serin yerlerde durulmalı. Ortamda klima varsa, ısısının 24-25 dereceye ayarlı olmasına özen gösterilmeli. Ağır ve yağlı yemekler yerine hafif ve lif içeriği yüksek, serinletici besinler tercih edilmeli. Zeytinyağlı sebze yemekleri ve su oranı yüksek olan; karpuz, kavun, çilek ve şeftali gibi meyveler tüketilmeli. Uzun süre aşırı sıcak bir ortamda bulunduktan sonra direkt soğuk su ile duş yapılmamalı. Ani soğuk duş damarlarda büzülmeye neden olabileceği için tansiyonun yükselmesini de tetikleyebilir veya kalp krizine yol açabilir. Bu yüzden soğuk denize ve havuza yavaş yavaş girilmeli. Kafein, merkezi sinir sistemini kalp atışlarınızı hızlandıracak şekilde uyarır. Sıcak hava yüzünden daha büyük eforla çalışmak zorunda olan kalp kafein alındığında daha da hızlanır ve çeşitli riskler meydana gelebilir. Sodanın içinde bulunan tuz ise vücutta daha fazla sıvı tutulmasına sebep olduğu için tansiyon yükselmesine yol açabilir. Yüksek tansiyon ise kalp yetmezliği ve beyin kanaması gibi ciddi sorunların önemli nedenlerinden biridir. Bu yüzden kahve ve soda gibi içeceklerin tüketimine çok dikkat edilmeli.