Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafikteki taşıt sayısı toplamda 30 milyon 883 bin 668'e ulaştı. Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 38,6'sı gri rengi tercih etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668'e ulaştı.

Ekim ayında 1 milyon 6 bin 9 adet taşıtın devri yapıldı.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,6'sı Renault, yüzde 10,5'i Volkswagen, yüzde 8,0'ı Hyundai, yüzde 7,7'si Fiat, yüzde 5,4'ü Toyota, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Nissan, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3,2'si BMW, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,8'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,3'ü Kia, yüzde 2,0'ı Chery, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 1,2'si MG ve yüzde 10,8'i diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Ekim döneminde 2 milyon 170 bin 857 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,6'sı benzin yakıtlı olduğu belirtildi.

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Yine aynı 10 aylık dönemde kaydı yapılan otomobillerin 316 bin 985'i gri renkli olduğu belirlendi.