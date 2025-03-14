Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde vatandaşlar, dedelerinden gördüğü geleneği 30 yıldır sürdürerek ramazan ayı boyunca köy meydanında toplu iftar yapıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ramazan ayında köylü vatandaşlar ortaklaşa yaptığı yemeklerle iftar saatinde köy meydanında hep birlikte oruçlarını açıp, paylaşımın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, en güzel örneğini sergilerken, meydana gelmeyen yaşlı ve hasta vatandaşların yemekleri ise evlerine kadar götürülüyor.

Küçükelmalı köyünde, iftar vermek için adeta birbirleriyle yarışan köy sakinleri çözümü doğum tarihlerine göre sıralayıp iftar vermekte buldu.