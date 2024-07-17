Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’nden (BUÜ) mezun olanların sayısı 300 bini geçti. Önümüzdeki sene 50. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan üniversiteden sadece 2023-2024 yılında mezun olan öğrenci sayısı 10 bin oldu.BURSA (İGFA) - BUÜ’de mezuniyet törenleri tamamlandı. Enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulların ayrı ayrı gerçekleştirdiği törenlerde 2023-2024 akademik dönemi sonunda diploma almaya hak kazanan toplam 10 bin öğrenci mezun edildi. 12 Haziran’da başlayan ve 12 Temmuz’da tamamlanan törenlere üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel, kent yöneticileri ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

İSTİHDAMA ÖNEMLİ KATKI

Mezuniyet törenlerine katılmaya özen gösteren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yaptığı konuşmalarda öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Akademik ve bilimsel altyapıyı geliştirmenin yanı sıra gençlere en iyi şekilde eğitim vermeye özen gösterdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Türkiye’nin en yoğun öğrenci nüfusuna sahip üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Sadece meslek yüksekokullarımızda 20 binden fazla öğrenci bulunuyor. Fakültelerimiz, enstitü ve yüksekokullarımızı da buna dâhil ettiğimizde toplam 70 bin gencimize eğitim-öğretim hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimiz bizim için son derece büyük bir önem taşıyor. Onlara en iyi eğitimi vermek, mezuniyet sonrasındaki hayatlarına en güçlü şekilde hazırlamak için çabalıyoruz. Gençlerimiz mezuniyet sonrasında iş dünyasında ciddi bir rağbet görüyor. İstihdam konusunda sadece Bursa’da değil, ülke genelinde de kendilerine büyük bir ilgi oluyor. Sanayi başta olmak üzere onlarda meslek dalında gençlerimiz bu üniversiteden mezun olmanın avantajını yaşıyor. Her birine yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Yollar açık olsun” açıklamasında bulundu.