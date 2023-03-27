Elazığ’da 2020 yılındaki depremde ağır hasar alan fakat tarihi eser olduğu için yıkımı yapılmayan 303 yıllık cami, gece saatlerinde çıkan yangında adeta küle döndü.

Yangın, merkez Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında meydana gelen depremde Aksaray Cami ağır hasar aldı. Koruma altında bulunan 303 yıllık tarihi cami ibadete kapatıldı. Gece saatlerinde camide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi sonucu olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 4 araç ve 15 personelin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürülebildi. Tarihi cami, yangın sonrasında adeta küle döndü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.