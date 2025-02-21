Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “KISKAÇ-40” operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen aralarında 10'u kamu personelinin de olduğu 353 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - FETÖ elebaşının ölümünden sonra hain terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede hiçbir gevşemeye yer olmadığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen eş zamanlı 'Kıskaç-40' operasyonunun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan şüphelilerin döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği belirlendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1892858456220324137

MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği ortaya çıkarken, paraların “ürün satın alımı” olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise “işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu” şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi